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Axios: Віткофф та Кушнер таємно зустрілися з ядерними експертами щодо Ірану

Ішлося про перспективу нової ядерної угоди з Іраном.

Axios: Віткофф та Кушнер таємно зустрілися з ядерними експертами щодо Ірану
Кушнер та Віткофф, Париж, 6 січня 2026
Фото: EPA/UPG

Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели таємну зустріч з американськими ядерними експертами, під час якої обговорювали можливі переговори з Іраном та перспективи нової ядерної угоди, пише Axios.

Зустріч відбулася в національній ядерній лабораторії в Оук-Риджі, штат Теннессі. Там спецпосланці Трампа провели закриті консультації з провідними американськими фахівцями у сфері ядерних технологій і безпеки.

За даними видання, обговорення є частиною ширшої підготовки адміністрації США до можливого відновлення або запуску нових переговорів із Іраном щодо його ядерної програми.

Відомо, що у Вашингтоні опрацьовують кілька сценаріїв подальших дій, включно з дипломатичними механізмами стримування розвитку ядерної програми Тегерана та потенційними форматами майбутніх домовленостей.

Візит не анонсувався заздалегідь і не супроводжувався публічними заявами Білого дому, що, за оцінками журналістів, підкреслює закритий характер консультацій з питань національної безпеки.

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