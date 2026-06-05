Трамп заявив, що Україна та Росія мають самі домовитися про мир

За його словами, наближається момент, коли це питання має бути вирішене.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія мають досягнути домовленості про закінчення війни без участі Вашингтона.

Про це пише Суспільне, цитуючи Дональда Трампа під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на питання, чи мають Зеленський і Путін зустрітися особисто, перш ніж Америка знову повернеться до ролі посередника у мирних перемовних, Трамп сказав:

"Ну, я не проти. Нехай вони домовляються. Це я довів їх до цього. Думаю, ми наближаємося до того моменту, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене".

Також він зазначив, що "це війна, якої ніколи не мало б бути", якби він був президентом у США у 2022 році.