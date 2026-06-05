ВООЗ запустила континентальний план реагування на спалах лихоманки Ебола

Африканські центри з контролю та профілактики захворювань та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запустили спільний континентальний план реагування на спалах лихоманки Ебола. Програма має залучити 518 мільйонів доларів США для підтримки африканських країн разом з партнерами у підготовці до спалаху, його швидкому виявленні та реагуванні.

Про це йдеться у звіті ВООЗ.

План, що охоплює період з червня по листопад 2026 року, об’єднує уряди, партнерів та громади в рамках єдиного підходу для посилення заходів реагування на спалахи, включаючи координацію надзвичайних ситуацій, спостереження за захворюваннями, лабораторне тестування, профілактику та контроль інфекцій, клінічну допомогу, залучення громад, дослідження, логістику та підтримку основних медичних послуг.

"У той час, коли немає ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів, спеціально схвалених для виду Еболи Бундібудьо, план спрямований на зміцнення систем охорони здоров'я, щоб забезпечити стійкість навіть у разі реагування країн на гострі надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я", - зазначили у ВООЗ.

Впровадження заходів щодо готовності та реагування вже триває у постраждалих країнах та тих, що перебувають у групі ризику.