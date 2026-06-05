Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Фінляндії завершилося досудове розслідування щодо пошкодження кабелів судном Fitburg

Підозри отримали чотири особи.

У Фінляндії завершилося досудове розслідування щодо пошкодження кабелів судном Fitburg
Балтійське море
Фото: ВМС Фінляндії

Центральна кримінальна поліція Фінляндії завершила досудове розслідування справи щодо пошкодження двох кабелів зв’язку у Фінській затоці наприкінці 2025 року.

У вчиненні злочину підозрюють чотирьох людей. Для трьох із них досі діє заборона на виїзд із країни, пише Yle.

Правоохоронці розслідували справу за статтями про умисне знищення майна за обтяжувальних обставин, замах на умисне знищення майна за обтяжувальних обставин і грубе втручання в роботу телекомунікацій.

Під час розслідування фінська поліція тісно співпрацювала з Центральною кримінальною поліцією Естонії.

Наразі справу передають на розгляд прокурору. Рішення щодо висунення звинувачень ухвалить заступник генерального прокурора.

  • Фінські правоохоронці затримали судно Fitburg 31 грудня 2025 року. Його пов’язують із пошкодженням кабелю оператора Elisa у Фінській затоці. 
  • Під час перевірки вантажу митники з’ясували, що судно перевозило підсанкційні металеві вироби. 
  • Влада також допитала членів екіпажу й не відкидає, що пошкодження кабелю могло бути умисним.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies