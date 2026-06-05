У Фінляндії завершилося досудове розслідування щодо пошкодження кабелів судном Fitburg

Центральна кримінальна поліція Фінляндії завершила досудове розслідування справи щодо пошкодження двох кабелів зв’язку у Фінській затоці наприкінці 2025 року.

У вчиненні злочину підозрюють чотирьох людей. Для трьох із них досі діє заборона на виїзд із країни, пише Yle.

Правоохоронці розслідували справу за статтями про умисне знищення майна за обтяжувальних обставин, замах на умисне знищення майна за обтяжувальних обставин і грубе втручання в роботу телекомунікацій.

Під час розслідування фінська поліція тісно співпрацювала з Центральною кримінальною поліцією Естонії.

Наразі справу передають на розгляд прокурору. Рішення щодо висунення звинувачень ухвалить заступник генерального прокурора.