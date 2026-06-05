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У Сахарі унаслідок зневоднення загинули майже 50 людей

Люди загинули після того, як поламалася їхня вантажівка, якою вони добиралися додому. 

У Сахарі унаслідок зневоднення загинули майже 50 людей
Сахара, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 49 людей загинули від спраги після того, як вантажівка зламалася і пасажири на кілька днів опинилися без води в пустелі Сахара на півночі Нігеру.

Як пише АР, про це повідомила влада.

Усі загиблі були громадянами Нігеру. Вони поверталися додому з релігійного фестивалю в Малі, коли вантажівка зламалася більш ніж за 80 кілометрів на захід від населеного пункту Ассамака, поблизу кордонів із Малі та Алжиром. 

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Двоє чоловіків вижили після того, як пішки подолали понад 50 кілометрів до джерела води, а потім дісталися Ассамаки, де повідомили владу про трагедію.

Делегація, направлена на місце губернатором регіону Агадес генералом Іброю Булама Іссою, встановила, що вантажівка кілька днів їхала з малийського міста Талхандек, розташованого приблизно за 300 кілометрів від кордону з Нігером.

Наразі неясно, що саме спричинило поломку транспортного засобу і як довго пасажири чекали на допомогу.

«Позбавлені води та нездатні відремонтувати транспортний засіб, попри зусилля водія, його помічника та пасажирів, мандрівники опинилися в пастці посеред ворожого середовища, де екстремальна спека та відсутність пунктів постачання роблять виживання надзвичайно складним», — йдеться в заяві влади.

49 загиблих були поховані у братських могилах безпосередньо на місці трагедії.

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