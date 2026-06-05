Євросоюз планує подальше посилення візових правил щодо громадян РФ, зокрема проти російських військових.

Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, пише "Суспільне".

За його словами, на початку наступного року Єврокомісія представить нові цільові обмежувальні заходи. Йдеться про додаткові інструменти реагування на ризики безпеки, пов’язані з діями третіх країн, зокрема Росії.

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Окремо в Єврокомісії наголосили, що російські військові, які брали участь у бойових діях проти України, можуть становити потенційну загрозу для безпеки ЄС. Наразі розглядаються варіанти обмеження їхнього доступу до Шенгенської зони.

У Брюсселі нагадали, що ще у 2022 році було повністю призупинено дію угоди про спрощення візового режиму з РФ, а державам-членам надали рекомендації щодо посилення перевірок і зниження пріоритетності візових заяв від громадян Росії.

Крім того, у листопаді 2025 року були ухвалені жорсткіші правила, які обмежили видачу багаторазових шенгенських віз росіянам.

За даними Єврокомісії, кількість шенгенських віз, виданих громадянам РФ, суттєво скоротилася – з приблизно 4 мільйонів на рік до близько 500 тисяч після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.