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Німеччина передала Україні 185 металодетекторів

Їх спрямують для "Служби освітньої безпеки".

Німеччина передала Україні 185 металодетекторів
Фото: Пресцентр МВС

Україна отримала від Німеччини 185 комплектів металодетекторів для потреб проєкту «Служба освітньої безпеки».

Про це повідомили в пресцентрі МВС.

«Сьогодні завдяки підтримці наших міжнародних партнерів ми посилюємо технічну складову. Це важливий допоміжний інструмент для підрозділів поліції, які працюють у навчальних закладах із дітьми. Він не може замінити людину, але суттєво посилює її можливості у щоденній роботі. Висловлюємо вдячність команді GS Foundation за оперативну реакцію на потреби, з якими стикається Міністерство внутрішніх справ України», – наголосила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

У рамках співпраці також заплановано проведення навчально-тренінгової програми для поліцейських «Служби освітньої безпеки». 

Під час передачі одразу відбулась демонстрація роботи детекторів. Кожен безпековий комплект містить один стаціонарний арковий металодетектор та один ручний металодетектор Garrett.

Представники Служби освітньої безпеки рекомендували мінімізувати наявність металевих предметів у шкільних речах. Батькам рекомендують за можливості замінити металеві ланчбокси, термоси та термогорнятка на пластикові, а також обмежити кількість прикрас, канцелярії з металевими елементами, ременів із масивними металевими пряжками та навіть їжі, загорнутої у фольгу, оскільки все це може сповільнювати пропускний режим.

  • В Німеччині хочуть скасувати захисний статус для українських чоловіків призовного віку. Чоловіки можуть натомість пройти звичайну процедуру надання притулку.
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