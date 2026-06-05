В Україні запускають довгомірні триланкові автопоїзди

Експериментальний проєкт реалізовуватиметься протягом двох років з дня набрання чинності постановою.

В Україні запускають експериментальний проєкт із запуску довгомірних триланкових автопоїздів на маршрутах Київ – Одеса та Одеса – Київ.

Як пояснили у пресслужбі міністерства розвитку громад та територій, це вантажний транспортний склад, який складається з тягача та кількох послідовно з’єднаних причепів або напівпричепів.

Завдяки збільшеній довжині та вантажомісткості такий цей автопоїзд може перевозити значно більше вантажів за один рейс порівняно зі звичайною вантажівкою. Також зменшується негативний вплив на дорожнє покриття, бо ефективніше розподіляється навантаження на осі транспортних засобів.

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Мета проєкту – оцінити можливість використання більш ефективних транспортних рішень для перевезення вантажів, які вже широко застосовуються в низці європейських країн. Наприклад, автопоїзди вже курсують у Швеції, Фінляндії, Нідерландах та Данії.

«Важливо, що проєкт реалізовуватиметься виключно з дотриманням вимог безпеки та на основі відповідних технічних досліджень маршрутів», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Сьогодні українське законодавство обмежує можливість використання таких транспортних засобів через вимоги щодо вагових параметрів. У межах експериментального проєкту рух таких транспортних засобів здійснюватиметься виключно за спеціальними дозволами та після проведення необхідних технічних досліджень безпеки маршруту.

Очікується, що для логістичної галузі такі автопоїзди принесуть зменшення витрат на перевезення, пальне та обслуговування транспорту.

Для дорожньої інфраструктури – більш ефективний розподіл навантаження на осі транспортних засобів та зменшення навантаження та негативного впливу на дорожнє покриття.

Також очікують і позитивний екологічний ефект, бо завдяки скороченню кількості рейсів має відбуватись зменшення викидів парникових газів.

Експериментальний проєкт реалізовуватиметься протягом двох років з дня набрання чинності постановою.

Його результати стануть основою для подальшої оцінки можливості впровадження таких транспортних рішень на інших логістичних маршрутах України.