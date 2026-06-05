Уряд виділяє Києву додаткові 2 млрд грн на захист енергообʼєктів та забезпечення безперебійного теплопостачання.

Про це повідомляє Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"У межах реалізації Плану стійкості Києва держава вже фінансує закупівлю блочно-модульних котелень. На це було виділено 966 млн грн", – ідеться у повідомленні.

Глава уряду наголошує, що додатковий фінансовий ресурс для столиці має бути спрямований на те, щоб захистити людей від перебоїв із теплопостачанням взимку.

"Уряд допомагає місцевій владі повною мірою реалізувати План стійкості столиці та належним чином підготувати місто до зими", – додає глава кабміну.