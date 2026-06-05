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Розвідка: у РФ фіксують різке зростання залежності від рублевих депозитів

Також у РФ скорочується частка валютних заощаджень.

Розвідка: у РФ фіксують різке зростання залежності від рублевих депозитів
Фото: СЗРУ

У Росії триває системне скорочення частки заощаджень населення в іноземній валюті на користь рублевих депозитів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, російський Центробанк стимулює перехід громадян у національну валюту через високу дохідність рублевих вкладів, обмеження операцій з іноземною валютою, комісії на її купівлю, а також складнощі з міжнародними фінансовими операціями. 

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Водночас дохідність валютних депозитів у РФ залишається низькою – до 4,5% у доларах США та до 4% в євро.

У СЗР зазначають, що частка валютних заощаджень у банківській системі РФ знизилася з понад 26% десятиліття тому до близько 4,9% у поточному періоді, що є історичним мінімумом.

Також фіксується зміцнення російського рубля щодо долара США – приблизно на 12% з початку квітня, до рівня близько 70 рублів за долар. Серед факторів називають високу ключову ставку Центробанку РФ, тимчасове зростання цін на нафту та адміністративні механізми регулювання валютного ринку.

За оцінками розвідки, попри номінальне зміцнення рубля, російський бюджет стикається з посиленням дефіциту через зниження валютних надходжень та структурні економічні проблеми. Зміцнення національної валюти, зокрема, зменшує рублеві доходи від експорту енергоносіїв.

У СЗР також прогнозують, що на тлі значних витрат, пов’язаних із війною проти України, російська фінансова система може зіткнутися з подальшими дисбалансами та потребою корекції бюджетної політики.

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