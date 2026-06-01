Росія продовжує нарощувати виробництво озброєння, попри залежність від іноземних комплектуючих та міжнародні санкції. У 2026 році оборонне замовлення РФ на дрони типу Shahed перевищить 100 тисяч одиниць.

Про це під час форуму «Архітектура Безпеки» заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, російський ОПК демонструє здатність швидко збільшувати обсяги виробництва військової продукції, зокрема крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників.

Реклама

«Я вам приведу дуже простий приклад. У 2024 році оборонне замовлення РФ на дрони типу Shahed складало порядка 12 тисяч. Оборонне замовлення на 2026 рік, теж це "Гербєра" і інші типи Shahed, вже складають більше 100 тисяч одиниць на рік», – каже Скібіцький.

Він наголосив, що за цей час Росії вдалося частково адаптуватися до санкційних обмежень та налагодити постачання необхідних компонентів через обхідні схеми.

«В будь-якому випадку всі ті елементи, які є в так званій їхній високоточній зброї, більшість критичних елементів, вони зовсім не російського виробництва», – заявив представник ГУР.

За словами Скібіцького, значна частина критично важливих комплектуючих надходить до Росії від іноземних виробників, зокрема компаній зі США та країн Європи. Йдеться, серед іншого, про елементи навігаційних систем та іншу високотехнологічну продукцію.

Окремо представник української розвідки звернув увагу на жорсткий контроль за виконанням оборонних замовлень у Росії.

«Є ціла "система покарань" за те, що невиконаний план щодо виробництва озброєння військової техніки. І, відповідно, це все контролюється по всій вертикалі владі», – зазначив він.

Скібіцький підкреслив, що українські удари по підприємствах російського оборонно-промислового комплексу дозволяють порушувати виробничі процеси та зупиняти випуск окремих видів озброєння й компонентів для військової техніки.