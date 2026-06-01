Nvidia представила «суперчип» для ПК, що дозволить запускати програми штучного інтелекту на Windows

Гендиректор компанії заявив, що Nvidia переосмислює ПК «вперше за 40 років», коли адаптивні агенти штучного інтелекту витіснять мишу та клавіатуру як основний спосіб взаємодії людей зі своїми комп’ютерами.

Компанія Nvidia оголосила, що цьогоріч випустить «суперчіп» RTX Spark для ПК, який стане «найефективнішим чіпом для ПК з усіх коли-небудь створених»

Про це заявив у понеділок генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, повідомляє Financial Times.

Таким чином компанія, яка домінує у сфері напівпровідників для інфраструктури штучного інтелекту, виходить за рамки традиційних відеокарт і виходить на ринок інтегрованих чипів для персональних комп’ютерів.

Новий чіп Nvidia поєднує графічний процесор Blackwell RTX із центральним процесором Grace, що дозволить запускати протужні моделі штучного інтелекту локально на пристрої.

Хуанг зазначив, що RTX Spark розроблений для запуску агентів штучного інтелекту, які можуть працювати в різних програмах як особистий помічник користувача. Такі агенти можуть запускати кілька різних програмних засобів з мінімальним контролем з боку людини. Наприклад, агент зі штучним інтелектом може сканувати поштову скриньку користувача, створювати чернетки відповідей на основі попередніх і позначати термінові повідомлення.

За словами гендиректора Nvidia, його компанія переосмислює ПК «вперше за 40 років», коли адаптивні агенти штучного інтелекту витіснять мишу та клавіатуру як основний спосіб взаємодії людей зі своїми комп’ютерами, додавши що Nvidia та Microsoft працювали разом над цим проєктом три роки.

Перші пристрої, виготовлені спільно з Microsoft, які будуть доступні пізніше цього року, орієнтовані на «преміальний» сегмент користувачів ПК, таких як розробники, творці контенту та геймери. Загалом чип буде встановлений на приблизно 30 моделей ноутбуків та понад десять настільних ПК, орієнтованих на споживачів усіх типів. Окрім Microsoft їх виготовлятимуть Dell, Asus, Lenovo, HP та MSI.

Сьогодні ж на виставці Computex 2026 компанія Microsoft презентувала флагманський ноутбук Surface Laptop Ultra, оснащений новим процесором Nvidia RTX Spark

Microsoft обіцяє до 1 петафлопса продуктивності в завданнях штучного інтелекту.

Також Microsoft та Nvidia заявляють про високу енергоефективність центрального процесора під час роботи від батареї впродовж дня.

Surface Laptop Ultra отримає 15-дюймовий екран mini-LED із щільністю пікселів 262 ppi та максимальною яскравістю 2000 ніт. Пристрій оснащений набором портів, зокрема HDMI, USB-C, USB-A, слотом для читання SD-карт та аудіороз'ємом 3,5 мм.

Виробник поки не розкрив вартість Surface Laptop Ultra, а також інші характеристики, зокрема доступні конфігурації, обсяг пам'яті. Пристрій надійде у продаж пізніше цього року одночасно з іншими ноутбуками та настільними ПК на базі RTX Spark від інших компаній.

Дженсен Хуанг також зазначив, що за його прогнозами через десять років споживачі матимуть «суперкомп’ютери зі штучним інтелектом у своєму будинку, що керуватимуть агентами та помічниками», підключеними до камер безпеки, телевізорів, газонокосарок та посудомийних машин для автоматизації завдань.

Зараз провідним процесором для споживчих ноутбуків, оснащеним для запуску програм штучного інтелекту локально на пристрої, вважають чип Apple M5, випущений наприкінці минулого року в найновіших MacBook.

Нагадаємо, у жовтні минулого року ринкова капіталізація Nvidia перевищила $5 трильйонів, що зробило її першою компанією у світі з такою вартістю.