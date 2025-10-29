Nvidia стала першою компанією у світі з капіталізацією $5 трильйонів

Американський виробник мікрочипів Nvidia 29 жовтня досяг історичної позначки — ринкова капіталізація компанії перевищила $5 трильйонів, що зробило її першою компанією у світі з такою вартістю, пише Bloomberg.

Акції Nvidia зросли на 5,6% — до $212,19 за одиницю станом на 11:00 за нью-йоркським часом. Менш ніж за чотири місяці вартість компанії зросла ще на трильйон доларів — у червні вона подолала рубіж у $4 трильйони. Зростання прискорилося після серії нових контрактів, які генеральний директор Дженсен Хуанг уклав із Nokia, Samsung Electronics та Hyundai Motor Group.

З початку 2025 року вартість акцій Nvidia підскочила на 50%, і компанія забезпечила майже п’яту частину зростання індексу S&P 500, який зріс на 17%. Для порівняння, Microsoft та Apple мають капіталізацію близько $4 трильйонів кожна.

Акції також зросли після заяви президента США Дональда Трампа про можливу розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо експорту до КНР спрощеної версії чипа Blackwell.

Хуанг анонсував низку нових партнерств і заявив, що не бачить ознак «AI-бульбашки». За його словами, нові чипи Nvidia здатні принести пів трильйона доларів доходу, а компанія вже розробила систему для поєднання квантових комп’ютерів із ШІ-процесорами.

Частка Nvidia в індексі S&P 500 сягнула 9%, що на два відсотки більше, ніж у найближчої компанії-конкурента. За даними Bloomberg, ринкова вартість Nvidia перевищує сукупну капіталізацію фондових ринків Італії, Іспанії, Нідерландів, Польщі та ОАЕ.

Статки Дженсена Хуанга, за підрахунками Bloomberg Billionaires Index, перевищили $180 мільярдів, що на $68 мільярдів більше, ніж на початку року.