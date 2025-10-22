Шведський концерн Saab планує виробляти системи ППО в Україні, — Міноборони

Шведська оборонна компанія Saab AB домовилась про спільне виробництво систем протиповітряної оборони в Україні, повідомляє Міноборони України.

Saab стала учасницею ініціативи Build in Ukraine – програми, яка залучає іноземних оборонних компаній до створення виробництв безпосередньо в Україні.

Ця стратегія дозволяє оперативно забезпечувати Сили оборони сучасним озброєнням і водночас перетворює Україну на повноцінного учасника глобального ринку оборонних технологій.

Сьогодні в Україні вже працюють або розгортають виробництва кілька провідних світових компаній оборонного сектору.

BAE Systems (Велика Британія) спільно з Україною займається виробництвом і технічним обслуговуванням гаубиць L119.

Rheinmetall (Німеччина) створює ремонтні й виробничі бази для обслуговування бронетехніки.

SAAB (Швеція) розпочинає співпрацю щодо спільного виробництва систем протиповітряної оборони.

Northrop Grumman (США) узгоджує деталі спільного виробництва боєприпасів.

Saab – провідна оборонна та безпекова компанія Швеції, яка налічує 25 000 працівників. Saab проєктує, виробляє й обслуговує передові системи в галузях аеронавтики, озброєння, командування та управління, сенсорів і підводних систем. Штаб-квартира компанії розташована у Швеції, але вона веде бізнес по всьому світу та є частиною оборонного потенціалу кількох країн.

Крім того, в Україну заходять компанії, які спеціалізуються на інноваційних напрямках — безпілотних системах, кіберзахисті та технологіях боротьби з дронами. Це не лише посилює обороноздатність країни, а й створює нові робочі місця.

Наразі понад 25 іноземних оборонних компаній перебувають на різних етапах локалізації виробництва в Україні.

"Ініціатива Build in Ukraine демонструє, що Україна переходить від ролі споживача оборонної допомоги до повноцінного партнера у виробництві сучасного озброєння", — ідеться у повідомленні.

Це довгострокова стратегія, яка зміцнює обороноздатність держави, стимулює економіку та відкриває нові можливості для міжнародної співпраці. Крок за кроком Україна перетворюється на центр сучасних оборонних технологій Європи — і цей процес уже незворотний.