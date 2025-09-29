Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Міноборони: росіяни встановлюють на дрони 16-канальні системи для обходу РЕБ

Технічне удосконалення російських дронів поєднується з тактикою масових ударів. 

Міноборони: росіяни встановлюють на дрони 16-канальні системи для обходу РЕБ
Фото: Сили оборони Півдня

Росія почала встановлювати на своє масове озброєння, зокрема на "шахеди", 16‑канальні системи зв’язку, які вміють динамічно змінювати частоти та "пробивати" зони радіозаглушення, через що збільшилася ефективність масованих атак.

Про це повідомив в інтерв’ю ВВС перший заступник міністра оборони України, генерал‑лейтенант Іван Гаврилюк. 

Гаврилюк нагадав, що на початку застосування "шахедів" у 2023 році ті мали чотириканальні антени і були відносно вразливі до засобів радіоелектронної боротьби, і порівняв ту ситуацію з нинішньою — коли технічне удосконалення поєднується з тактикою масових ударів. 

Через таку еволюцію загрози Міністерство оборони акцентує на "багатоешелонних" лініях протиповітряної оборони. 

До комплексу заходів протидії, за словами Гаврилюка, входять зенітно‑ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони‑перехоплювачі, засоби РЕБ для глушіння каналів управління, а також авіація — зокрема винищувачі F‑16. 

Гаврилюк також зазначив потребу у додаткових системах ППО середньої дальності — зокрема Київ звертався по щонайменше десять комплекcів Patriot — і підкреслив, що посилення ППО України — це "інвестиція в безпеку всієї Європи".
﻿
