ЗСУ отримають нові цифрові сервіси на базі системи "Імпульс"

Цифрова система обліку військовослужбовців "Імпульс" стане основою для створення нових сервісів та розвитку інших ІТ-продуктів у війську, щоб допомогти закривати різноманітні запити під час служби.
Як розповіли у МІноборони, військові зможуть бачити своє військове посвідчення, отримувати електронні відпускні, контролювати дні відпустки й вислуги, а також облік зброї, майна і виплат.
Наразі "Імпульс" уже розгортається у військових частинах ДШВ та оптимізує роботу служб персоналу, "стройових" і командирів.
У Міноборони кажуть, що для служби персоналу це означає автоматизацію рутинних задач, швидке формування наказів, довідок і звітів без копіювання даних вручну.
Для "стройової" передбачає єдину картку військового, де фіксуються всі події служби, що забезпечує узгодженість інформації про підрозділ.
Для командирів – це аналітика укомплектованості й готовності підрозділів, доступна миттєво за запитом.
Система працює у закритому захищеному контурі. Доступ до інформації здійснюється за ролями і рівнями, в усі дії користувачів фіксуються.
- Десантно-штурмові війська стали першим родом військ, де повністю запускають в роботу цифрову систему для обліку військовослужбовців "Імпульс".
- "Імпульс" — цифрова система обліку військовослужбовців у Збройних Силах України, яка оптимізує роботу служб персоналу, забезпечує швидкий доступ до актуальних даних про людей та швидке формування узгоджених звітів і документів.