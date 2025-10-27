ЗСУ отримають нові цифрові сервіси на базі системи "Імпульс"

Військові зможуть бачити своє військове посвідчення, отримувати електронні відпускні, контролювати дні відпустки й вислуги, а також облік зброї, майна і виплат.

Цифрова система обліку військовослужбовців "Імпульс" стане основою для створення нових сервісів та розвитку інших ІТ-продуктів у війську, щоб допомогти закривати різноманітні запити під час служби.

Наразі "Імпульс" уже розгортається у військових частинах ДШВ та оптимізує роботу служб персоналу, "стройових" і командирів.

У Міноборони кажуть, що для служби персоналу це означає автоматизацію рутинних задач, швидке формування наказів, довідок і звітів без копіювання даних вручну.

Для "стройової" передбачає єдину картку військового, де фіксуються всі події служби, що забезпечує узгодженість інформації про підрозділ.

Для командирів – це аналітика укомплектованості й готовності підрозділів, доступна миттєво за запитом.

Система працює у закритому захищеному контурі. Доступ до інформації здійснюється за ролями і рівнями, в усі дії користувачів фіксуються.