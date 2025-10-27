Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ЗСУ отримають нові цифрові сервіси на базі системи "Імпульс"

Військові зможуть бачити своє військове посвідчення, отримувати електронні відпускні, контролювати дні відпустки й вислуги, а також облік зброї, майна і виплат.

ЗСУ отримають нові цифрові сервіси на базі системи "Імпульс"
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/59ompbr

Цифрова система обліку військовослужбовців "Імпульс" стане основою для створення нових сервісів та розвитку інших ІТ-продуктів у війську, щоб допомогти закривати різноманітні запити під час служби. 

Як розповіли у МІноборони, військові зможуть бачити своє військове посвідчення, отримувати електронні відпускні, контролювати дні відпустки й вислуги, а також облік зброї, майна і виплат.

Наразі "Імпульс" уже розгортається у військових частинах ДШВ та оптимізує роботу служб персоналу, "стройових" і командирів.

У Міноборони кажуть, що для служби персоналу це означає автоматизацію рутинних задач, швидке формування наказів, довідок і звітів без копіювання даних вручну.

Для "стройової" передбачає єдину картку військового, де фіксуються всі події служби, що забезпечує узгодженість інформації про підрозділ.

Для командирів – це аналітика укомплектованості й готовності підрозділів, доступна миттєво за запитом.

Система працює у закритому захищеному контурі. Доступ до інформації здійснюється за ролями і рівнями, в усі дії користувачів фіксуються. 

  • Десантно-штурмові війська стали першим родом військ, де повністю запускають в роботу цифрову систему для обліку військовослужбовців "Імпульс".
  • "Імпульс" — цифрова система обліку військовослужбовців у Збройних Силах України, яка оптимізує роботу служб персоналу, забезпечує швидкий доступ до актуальних даних про людей та швидке формування узгоджених звітів і документів.
