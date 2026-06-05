ЄБРР та ЄС додатково нададуть 2 млрд євро на розвиток українського бізнесу

Планують охопити щонайменше 3000 малих і середніх підприємств та підтримавши близько 180 000 робочих місць.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Євросоюз розширюють свою підтримку мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) та великих компаній в Україні, розблокувавши 2 млрд.

Про це повідомили у пресслужбі ЄБРР.

Там зазначили, що після успішного впровадження першого етапу програми відновлення фінансової інклюзії на тлі високого ринкового попиту, ЄС надає додаткові 200 мільйонів євро гарантій, 105 мільйонів євро грантів та 10 мільйонів євро технічної допомоги через свою Інвестиційну рамкову програму для України.

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Очікується, що цей новий пакет розблокує 2 мільярди євро нового кредитування через партнерські фінансові установи ЄБРР в Україні. Планують охопити щонайменше 3000 малих і середніх підприємств (МХП) та підтримавши близько 180 000 робочих місць.

Це збільшить фінансування українських підприємців та великих компаній через місцеві фінансові установи.

Як йдеться у повідомленні, українські підприємства продовжують стикатися з серйозними викликами, спричиненими війною, включаючи зростання витрат на фінансування, порушення логістики та необхідність заміни або модернізації пошкодженого обладнання. Для подолання цих обмежень гранти ЄС на інвестиційні стимули, що покривають від 10 до 30 відсотків допустимих інвестиційних витрат, підтримуватимуть МСП, які здійснюють критичні капітальні інвестиції, особливо акцентуючи на високопродуктивні та зелені технології, що зміцнюють конкурентоспроможність та сприяють узгодженню зі стандартами ЄС.

Принаймні 50 відсотків усіх грантів на інвестиційні стимули буде спрямовано підприємствам, чиї активи постраждали від війни, компанії на територіях, що постраждали від бойових дій, підприємства, керовані ветеранами та ті, що підтримують реінтеграцію внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю, мікробізнес, стартапи, дрібних фермерів та підприємства, керовані жінками та молоддю.

Програма також підтримуватиме відродження страхового ринку України, з особливим акцентом на розробку рішень страхування воєнних ризиків. Пілотний проект включатиме страхові субсидії для малих і середніх підприємств (МСП).

Частиною цієї розширеної підтримки буде механізм підвищення безпеки підприємств (ESE), який проходить пілотне тестування з приватними фінансовими установами (ПФУ) в Україні. Він дозволяє банкам частково полегшити борг позичальникам, чиї активи постраждали через війну.

Очікується, що механізм ESE буде підтриманий гарантіями покриття ризику перших збитків на суму 200 мільйонів євро, наданими ЄС у рамках конкурсу, що дозволить ширше впровадження механізму в ПФУ.