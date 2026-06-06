ВМС Південної Кореї та Канади провели спільні навчання

Військово-морські сили Південної Кореї та Канади провели цього тижня спільні навчання біля західного узбережжя Канади, повідомили в суботу військові Сеула.

Про це пише Yonhap.

За даними південнокорейських військових, у навчаннях брали участь 3000-тонний підводний човен ROKS Dosan Ahn Chang-ho, 3100-тонний фрегат Daejeon та гелікоптери ВМС.

За даними південнокорейських військових, до навчань приєдналися канадський підводний човен HMCS Corner Brook та фрегат Ottawa, а також корабельні гелікоптери CH-148.

ВМС Південної Кореї заявили, що дві країни зміцнили свої спільні оперативні можливості завдяки військово-морським навчанням, які включали стрільби проти кораблів та боротьбу з підводними човнами.