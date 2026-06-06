Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
ГоловнаСвіт

ВМС Південної Кореї та Канади провели спільні навчання

Навчання проходили біля західного узбережжя Канади. 

ВМС Південної Кореї та Канади провели спільні навчання
Підводний човен ROKS Dosan Ahn Chang-ho, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Військово-морські сили Південної Кореї та Канади провели цього тижня спільні навчання біля західного узбережжя Канади, повідомили в суботу військові Сеула.

Про це пише Yonhap. 

За даними південнокорейських військових, у навчаннях брали участь 3000-тонний підводний човен ROKS Dosan Ahn Chang-ho, 3100-тонний фрегат Daejeon та гелікоптери ВМС.

За даними південнокорейських військових, до навчань приєдналися канадський підводний човен HMCS Corner Brook та фрегат Ottawa, а також корабельні гелікоптери CH-148.

ВМС Південної Кореї заявили, що дві країни зміцнили свої спільні оперативні можливості завдяки військово-морським навчанням, які включали стрільби проти кораблів та боротьбу з підводними човнами.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies