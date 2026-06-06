У ЄС планують знизити податки на відновлювальну енергію

ЄС хоче встановити, щоб мінімальний рівень акцизного податку на електроенергію був нижчим, ніж на природний газ.

Європейський Союз розробляє плани зі зниження податків на відновлювану енергію та підвищення гнучкості енергосистем.

Про це пише Bloomberg.

Європейська комісія наступного місяця планує запропонувати новий регламент, який передбачатиме цілі щодо впровадження «розумних» лічильників та податкові зміни, спрямовані на стимулювання чистої енергії, згідно з проєктом документа, який бачило агентство.

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План відображає прагнення ЄС перейти від нафти й газу до власної відновлюваної енергії. Хоча регіон збільшив використання таких джерел, як вітер і сонце, він все ще залежить від імпорту викопного палива на 57% енергоспоживання. Подорожчання через конфлікт з Іраном збільшує імпортний рахунок Європи на 500 млн євро на день, за оцінками комісії.

Щоб прискорити енергетичний перехід, ЄС хоче встановити, щоб мінімальний рівень акцизного податку на електроенергію був нижчим, ніж на природний газ. Також розглядається цільова опція зниження податків на електроенергію для енергоємних галузей.

Пропозицію планують оприлюднити наступного місяця разом зі стратегією електрифікації ЄС, який має найінтегрованішу енергомережу у світі, але потребує значних інвестицій для модернізації. Комісія хоче зробити мережі більш гнучкими та уникнути дорогого обмеження генерації.

Регламент передбачатиме обов’язкове впровадження «розумних» лічильників по всьому ЄС, щоб щонайменше 50% кінцевих споживачів у кожній країні-члені були охоплені цією системою до кінця десятиліття. Ціль впровадження зростає щонайменше до 65% у 2033 році.

Проєкт регламенту ще може змінитися до ухвалення.