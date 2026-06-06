«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ГоловнаСвіт

Трамп помилував колишнього конгресмена-республіканця, засудженого за інсайдерську торгівлю на біржі

Стівена Баєра засудили за незаконні угоди, пов'язані зі злиттям T-Mobile і Sprint на 26,5 мільярда доларів.

Трамп помилував колишнього конгресмена-республіканця, засудженого за інсайдерську торгівлю на біржі
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп помилував Стівена Баєра — колишнього республіканського конгресмена зі штату Індіана, якого засудили за незаконні біржові операції з використанням інсайдерської інформації.

Як зазначає Associated Press, у 2023 році Баєра вироком суду відправили за ґрати на 22 місяці та зобов'язали виплатити понад 350 тисяч доларів незаконно отриманого прибутку, а також штраф у 10 тисяч доларів. На волю він вийшов у 2025 році.

Йдеться про незаконні угоди, що їх Баєр уклав під час роботи консультантом і лобістом після завершення депутатської каденції — зокрема, пов'язані зі злиттям T-Mobile і Sprint на 26,5 мільярда доларів.

Трамп оголосив «повне й безумовне помилування», згадавши заслуги Баєра на військовій службі та у Конгресі. 

Сам помилуваний наполягає на своїй невинуватості й назвав переслідування «політично вмотивованим».

Як зазначає Associated Press, Конституція США надає президенту широкі повноваження щодо помилування за федеральні злочини. Помилування не скасовує судимість особи, яку було помилувано, але може розглядатися як акт милосердя або справедливості.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies