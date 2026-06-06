Трамп помилував колишнього конгресмена-республіканця, засудженого за інсайдерську торгівлю на біржі

Стівена Баєра засудили за незаконні угоди, пов'язані зі злиттям T-Mobile і Sprint на 26,5 мільярда доларів.

Президент США Дональд Трамп помилував Стівена Баєра — колишнього республіканського конгресмена зі штату Індіана, якого засудили за незаконні біржові операції з використанням інсайдерської інформації.

Як зазначає Associated Press, у 2023 році Баєра вироком суду відправили за ґрати на 22 місяці та зобов'язали виплатити понад 350 тисяч доларів незаконно отриманого прибутку, а також штраф у 10 тисяч доларів. На волю він вийшов у 2025 році.

Йдеться про незаконні угоди, що їх Баєр уклав під час роботи консультантом і лобістом після завершення депутатської каденції — зокрема, пов'язані зі злиттям T-Mobile і Sprint на 26,5 мільярда доларів.

Трамп оголосив «повне й безумовне помилування», згадавши заслуги Баєра на військовій службі та у Конгресі.

Сам помилуваний наполягає на своїй невинуватості й назвав переслідування «політично вмотивованим».

Як зазначає Associated Press, Конституція США надає президенту широкі повноваження щодо помилування за федеральні злочини. Помилування не скасовує судимість особи, яку було помилувано, але може розглядатися як акт милосердя або справедливості.