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У Вірменії стартували парламентські вибори

Голосування визначить майбутній курс країни.

У Вірменії стартували парламентські вибори
вибори у Вірменії
Фото: EPA/UPG

У Вірменії 7 червня розпочалися парламентські вибори, які можуть стати визначальними для політичного майбутнього країни та рівня підтримки чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. 

Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

За даними Міністерства внутрішніх справ Вірменії, право голосу мають 2,49 мільйона громадян. Вони обиратимуть серед 18 політичних сил на 2005 виборчих дільницях по всій країні. 

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Дільниці відкрилися о 08:00 та працюватимуть до 20:00. За перебігом голосування стежать близько 400 міжнародних спостерігачів.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, лідером передвиборчих перегонів залишається партія прем’єра Нікола Пашиняна «Громадянський договір», яку підтримують від 24 до 32% виборців. На другому місці перебуває проросійська політична сила «Сильна Вірменія» з рейтингом від 6 до 11%.

Однією з головних тем кампанії стали відносини Вірменії з Росією та Західом. Після приходу до влади внаслідок Оксамитової революції 2018 року Пашинян узяв курс на зближення з Європейським Союзом та Сполученими Штатами, а також активізував мирний процес із сусіднім Азербайджаном.

Водночас уряд Вірменії призупинив участь країни в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), що викликало різку критику з боку Москви. 

Останніми тижнями Росія також запровадила обмеження на частину вірменського експорту та неодноразово висловлювала невдоволення європейським курсом Єревана.

Додатковим фактором стало приєднання Вірменії до американської ініціативи TRIPP ("Шлях до міжнародного миру та процвітання"), яку у Вашингтоні називають важливим інструментом забезпечення стабільності на Південному Кавказі.

Попередні результати голосування Центральна виборча комісія Вірменії планує оприлюднити протягом 24 годин після закриття виборчих дільниць, а офіційні підсумки виборів мають бути оголошені 14 червня.

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