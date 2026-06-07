У штаті Огайо США під час літнього фестивалю сталася стрілянина: є поранені

У місті Толедо у штаті Огайо (США), сталася стрілянина на щорічному фестивалі Old West End. Унаслідок інциденту щонайменше 12 людей отримали поранення, двоє перебувають у критичному стан.

Про це повідомляє NBC News.

За словами заступника начальника місцевої поліції Джозефа Хеффернана, інцидент стався ввечері 6 червня неподалік фестивального майданчика. Попередньо встановлено, що щонайменше двоє озброєних осіб відкрили вогонь один по одному, однак під обстріл потрапили й випадкові відвідувачі.

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Серед постраждалих люди віком від 14 до 61 року, більшість із них – молодь віком трохи понад 20 років. Двоє поранених перебувають у критичному стані.

На момент стрілянини на території фестивалю перебували кілька сотень людей. Захід є однією з найпопулярніших щорічних подій у Толедо та включає концерти, ярмарки, дитячі розваги й гастрономічні локації.

Поліція продовжує розслідування, опитує свідків і аналізує записи з камер відеоспостереження. Правоохоронці зазначили, що на місці події працювали додаткові патрулі та мобільні системи безпеки.

Після інциденту організатори скасували всі заходи, заплановані на неділю. Губернатор Огайо Майк Девайн назвав стрілянину безглуздим злочином і висловив сподівання на швидке затримання винних.