Гегсет розкритикував Європу через “вторгнення” мігрантів у своїй промові про D-Day

“Пляжі в Іспанії, Італії, Греції та Болгарії. Прибувають човни та люди. Коли європейські столиці щось зроблять щодо цього вторгнення?”, – додав американець.

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував європейські країни за їхні політику у питаннях міграції і те, що вони дозволили “вторгнення” на свої береги.

Гегсет заявив про це під час промови у Франції з нагоди річниці висадки союзників у Нормандії, пише BBC.

82 роки тому союзні війська штурмували французькі пляжі у Нормандії, щоб звільнити окуповану нацистами Європу в 1944 році.

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“На жаль, сьогодні різні європейські пляжі штурмують різні небезпечні ідеології”, – сказав Гегсет.

“Пляжі в Іспанії, Італії, Греції та Болгарії. Прибувають човни та люди. Коли європейські столиці щось зроблять щодо цього вторгнення?”, – додав американець.

Міграція стала головною політичною проблемою у всій Європі, а партії, що підтримують жорстку імміграційну політику, стрімко набирають обертів в опитуваннях.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає боротьбу з імміграцією як ключову частину свого внутрішньополітичного порядку денного, вимагаючи додаткові мільярди на фінансування правоохоронних органів.

Коментарі Гегсета знаменують собою чергову критику європейської міграційної політики з боку високопоставлених членів адміністрації Трампа.

У п'ятницю віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив у смерті 18-річного британського студента Генрі Новака, якого минулого року в Саутгемптоні смертельно поранив Вікрум Дігва, “масове вторгнення мігрантів” і заявив, що “єдиною відповіддю” був “праведний гнів”.