Президент Румунії: Україна втратила контроль над чотирма морськими дронами

Внаслідок вибухів ніхто не постраждав, значних руйнувань також немає.

Морський дрон, який вибухнув у порту Констанца, разом з трьома подібними БпЛА брав участь у військовій операції України проти російської агресії.

Українські сили втратили контроль над цими безпілотниками через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби, заявив президент Румунії Нікушор Дан у соцмережі Х.

Дан підкреслив, що потрапляння дрона в суверенний простір Румунії є прямим наслідком війни, яку Росія веде проти України.

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При цьому інформація, яку зранку передала українська сторона, дозволила вчасно евакуювати людей із небезпечної зони. Наразі всі чотири морські дрони, над якими втратили контроль, уже самодетонували:

перший вибухнув у самому порту Констанца;

другий підірвався у відкритому морі поблизу порту під наглядом Берегової охорони;

ще два дрони вибухнули приблизно за 145 кілометрів на схід від Констанци.

Внаслідок вибухів ніхто не постраждав, значних руйнувань також немає. Зараз небезпеки для громадян Румунії та національної інфраструктури немає, запевнив президент.

Дан додав, що протягом дня перебував на зв'язку з усіма профільними відомствами. Адміністрації президентів Румунії та України спілкуються напряму. Також Міністерство оборони, Служба розвідки, МВС та МЗС Румунії підтримують оперативний контакт з українською стороною, партнерами по ЄС і НАТО.

Українські ВМС повідомили, що надали необхідну інформацію військово-морським силам Румунії, щоб запобігти втратам серед цивільного населення.