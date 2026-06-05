"Жовта Стрічка": дітей з окупованої Донеччини вивезли на Сахалін для військової підготовки

Дітей із тимчасово окупованих Донецька та Макіївки вивезли на російський острів Сахалін для участі у військово-патріотичному заході з початкової військової підготовки.

Про це повідомили активісти руху опору "Жовта стрічка".

За інформацією активістів, підлітків залучили до заходу, який російська сторона позиціонує як освітню та патріотичну програму. Учасникам обіцяють нові знання, розвиток навичок командної роботи та спілкування з однолітками з різних регіонів.

Водночас у русі "Жовта стрічка" наголошують, що за такими ініціативами приховується мілітаризація українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

"Під красивими словами про "нові знання", "командну роботу" та "дружбу народів" приховується звичайна мілітаризація підлітків. Дітей навчають за програмами, побудованими навколо військової підготовки, а участь у таких заходах подається як престижна можливість і привілей", – зазначають активісти.

У русі опору вважають, що подібні заходи є частиною політики російської влади щодо ідеологічного впливу на дітей та молодь на окупованих українських територіях.