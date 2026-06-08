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Прикордонники викрили “нареченого”, який їхав за кордон з двома дружинами

Чоловік з Донеччини разом із жителькою Запорізької області планувати залишити Україну.

Прикордонники викрили “нареченого”, який їхав за кордон із фіктивною та цивільною дружинами.

Про це повідомили у Держприкордслужбі України.

43-річний житель Донеччини разом із 63-річною жителькою Запорізької області намагалися виїхати з України. 

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Чоловік пояснив прикордонникам, що вони одружилися та їдуть у туристичну подорож.

Під час перевірки з’ясувалося, що в тому ж авто перебувала його цивільна дружина, з якою він проживає. Це викликало сумніви у щирості шлюбу. 

“Сам чоловік запевнив, що грошей за одруження не платив, а жінка погодилася “через добре серце””, – зазначили прикордонники.

Прикордонники повідомили поліцію про можливі ознаки правопорушення за ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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