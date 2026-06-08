Прикордонники викрили “нареченого”, який їхав за кордон з двома дружинами

Прикордонники викрили “нареченого”, який їхав за кордон із фіктивною та цивільною дружинами.
Про це повідомили у Держприкордслужбі України.
43-річний житель Донеччини разом із 63-річною жителькою Запорізької області намагалися виїхати з України.
Чоловік пояснив прикордонникам, що вони одружилися та їдуть у туристичну подорож.
Під час перевірки з’ясувалося, що в тому ж авто перебувала його цивільна дружина, з якою він проживає. Це викликало сумніви у щирості шлюбу.
“Сам чоловік запевнив, що грошей за одруження не платив, а жінка погодилася “через добре серце””, – зазначили прикордонники.
Прикордонники повідомили поліцію про можливі ознаки правопорушення за ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.