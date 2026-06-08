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Росіяни вдарили сьогодні по Херсону та області (оновлено)

Унаслідок атак поранено чотирьох людей.

Росіяни вдарили сьогодні по Херсону та області (оновлено)
Фото: Вікіпедія

Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона жінку старшого віку у селі Дар’ївка Херсонського району, повідомили в ОВА.

Унаслідок удару 77-річна мешканка отримала вибухову травму та осколкове поранення руки.

Медики надали потерпілій необхідну допомогу. Від подальшої госпіталізації вона відмовилась.

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Близько 13:00 росіяни вдарили з БпЛА по автівці у Центральному районі Херсона. Через атаку поранення дістав 49-річний чоловік. У нього – мінно-вибухова травма, а також осколкові ушкодження тулуба і ніг.

Нині потерпілому надають меддопомогу.

Внаслідок російської атаки на Зарічне Дар’ївської громади поранення отримав 50-річний житель.

Близько 11:35 окупанти вдарили по селу з БпЛА. У постраждалого чоловіка діагностували вибухову та закриту черепно мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення руки та ніг.

Наразі потерпілий – під наглядом лікарів.

  • Упродовж доби російські війська атакували Херсонщину дронами та із артилерії. Поранені шестеро мешканців області. Понівечено будинки, стільникову вежу, відділення банку, автозаправну станцію, ферму, газопровід та приватні автомобілі.
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