Росіяни вдарили сьогодні по Херсону та області (оновлено)

Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона жінку старшого віку у селі Дар’ївка Херсонського району, повідомили в ОВА.
Унаслідок удару 77-річна мешканка отримала вибухову травму та осколкове поранення руки.
Медики надали потерпілій необхідну допомогу. Від подальшої госпіталізації вона відмовилась.
Близько 13:00 росіяни вдарили з БпЛА по автівці у Центральному районі Херсона. Через атаку поранення дістав 49-річний чоловік. У нього – мінно-вибухова травма, а також осколкові ушкодження тулуба і ніг.
Нині потерпілому надають меддопомогу.
Внаслідок російської атаки на Зарічне Дар’ївської громади поранення отримав 50-річний житель.
Близько 11:35 окупанти вдарили по селу з БпЛА. У постраждалого чоловіка діагностували вибухову та закриту черепно мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення руки та ніг.
Наразі потерпілий – під наглядом лікарів.
- Упродовж доби російські війська атакували Херсонщину дронами та із артилерії. Поранені шестеро мешканців області. Понівечено будинки, стільникову вежу, відділення банку, автозаправну станцію, ферму, газопровід та приватні автомобілі.