Упродовж вихідних російські війська цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Загалом ворог атакував чотири енергообʼєкти у області.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Там розповіли, що після кожної атаки енергетики ДТЕК оперативно повертали світло, але вночі 8 червня ворог знову завдав удару. Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів, це понад 30 тис. родин.
На одному з об’єктів сталася пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники.
Наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи.
- Нещодавно ворожий дрон влучив в автомобіль енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині. Бригада їхала на відновлювальні роботи у прифронтовому місті. Під час руху FPV-дрон влучив просто в автівку енергетиків. Люди не постраждали.