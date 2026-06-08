Упродовж вихідних російські війська цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Загалом ворог атакував чотири енергообʼєкти у області.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Там розповіли, що після кожної атаки енергетики ДТЕК оперативно повертали світло, але вночі 8 червня ворог знову завдав удару. Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів, це понад 30 тис. родин.

На одному з об’єктів сталася пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники.

Наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи.