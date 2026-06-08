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Росіяни атакували чотири енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

Наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи.

Росіяни атакували чотири енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині
Працівники ДТЕК пробують відновити електростанцію, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Упродовж вихідних російські війська цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Загалом ворог атакував чотири енергообʼєкти у області.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Там розповіли, що після кожної атаки енергетики ДТЕК оперативно повертали світло, але вночі 8 червня ворог знову завдав удару. Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів, це понад 30 тис. родин.

На одному з об’єктів сталася пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники.

Наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи.

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