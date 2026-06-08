У Центрі нацспротиву повідомляють про дефіцит продуктів харчування у Криму

Місцеві жителі повідомляють про зникнення з полиць магазинів цукру, круп, борошна, солі та макаронних виробів.

На окупованому Кримському півострові дедалі частіше фіксують дефіцит продуктів харчування.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Місцеві жителі повідомляють про зникнення з полиць магазинів цукру, круп, борошна, солі та макаронних виробів.

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У деяких торговельних мережах уже запровадили обмеження на продаж товарів в одні руки, що лише підсилює панічні настрої серед населення.

Причиною ситуації стає не лише зростання попиту через значну кількість завезених Росією мігрантів та військових, а й серйозні проблеми з логістикою. Крим дедалі більше перетворюється на ізольований анклав.

“Кримський міст уже не може повноцінно виконувати роль головної транспортної артерії, морські маршрути перебувають під постійною загрозою, а сухопутне сполучення через окуповані території регулярно опиняється в зоні досяжності українських безпілотників”, – зазначили у Центрі.

Водночас попри очевидні проблеми, окупаційна влада уникає будь-яких публічних пояснень та продовжує створювати ілюзію стабільності.