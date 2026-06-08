У Центрі нацспротиву повідомляють про дефіцит продуктів харчування у Криму

На окупованому Кримському півострові дедалі частіше фіксують дефіцит продуктів харчування.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Місцеві жителі повідомляють про зникнення з полиць магазинів цукру, круп, борошна, солі та макаронних виробів.
У деяких торговельних мережах уже запровадили обмеження на продаж товарів в одні руки, що лише підсилює панічні настрої серед населення.
Причиною ситуації стає не лише зростання попиту через значну кількість завезених Росією мігрантів та військових, а й серйозні проблеми з логістикою. Крим дедалі більше перетворюється на ізольований анклав.
“Кримський міст уже не може повноцінно виконувати роль головної транспортної артерії, морські маршрути перебувають під постійною загрозою, а сухопутне сполучення через окуповані території регулярно опиняється в зоні досяжності українських безпілотників”, – зазначили у Центрі.
Водночас попри очевидні проблеми, окупаційна влада уникає будь-яких публічних пояснень та продовжує створювати ілюзію стабільності.