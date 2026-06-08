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Росіяни на світанку атакували Конотоп. Є постраждалі

Ворог вдарив по місту БпЛА.

Росіяни на світанку атакували Конотоп. Є постраждалі
Уламок російського безпілотника, ілюстративне фото
Фото: Чернігівська ОВА

Сьогодні, 8 червня, близько 05:11, росіяни атакували Конотоп на Сумщині дронами. Відомо, що у лікарні вже перебувають троє людей, ще одну людину знайшли під завалами, її деблоковують.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Артем Семеніхін та начальник ОВА Олег Григоров.

За даними Григорова, цього ранку ворог кількома БпЛА атакував місто. Під ударом опинився житловий сектор: багатоповерхівки та приватні будинки. 

Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація про наслідки атаки уточнюється. 

Постраждалі у реанімації.

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