Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
ГоловнаСуспільствоПодії

Керівництво Одеського СІЗО відсторонили через ймовірні порушення прав ув’язненого

Розпочато службову перевірку. 

Керівництво Одеського СІЗО відсторонили через ймовірні порушення прав ув’язненого
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У Державній кримінально-виконавчій службі розпочали службову перевірку за фактом можливого порушення прав особи, яка перебувала в Одеському слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє ДКВСУ

“Керівництво СІЗО відсторонено від виконання службових обов’язків на час перевірки. Крім того, до Одеського слідчого ізолятора направлена бригада з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливого порушення прав людини та об’єктивного з’ясування всіх обставин події”, - йдеться в повідомленні.

Розпочали розслідування після того, як в соцмережах з’явилося відео, на якому стосовно громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камері - чоловіка змушують прикидатися собакою.

Також у кримінально-виконавчій службі наголосили, що перевірка буде проведена в установлені законом терміни, а її результати - оприлюднені.

Нагадаємо, в лютому у Київському СІЗО викрили злочинну організацію колишніх "смотрящих"

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies