У Державній кримінально-виконавчій службі розпочали службову перевірку за фактом можливого порушення прав особи, яка перебувала в Одеському слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє ДКВСУ.

“Керівництво СІЗО відсторонено від виконання службових обов’язків на час перевірки. Крім того, до Одеського слідчого ізолятора направлена бригада з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливого порушення прав людини та об’єктивного з’ясування всіх обставин події”, - йдеться в повідомленні.

Розпочали розслідування після того, як в соцмережах з’явилося відео, на якому стосовно громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камері - чоловіка змушують прикидатися собакою.

Також у кримінально-виконавчій службі наголосили, що перевірка буде проведена в установлені законом терміни, а її результати - оприлюднені.

Нагадаємо, в лютому у Київському СІЗО викрили злочинну організацію колишніх "смотрящих".