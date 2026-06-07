Лівобережжю України прогнозують завтра грози, град і шквали

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

На понеділок, 8 червня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, вдень на Лівобережжі грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (вночі на заході та сході країни без опадів).

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 20-25°, на Лівобережжі 23-28°.

Зазначається, що на Лівобережжі – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.