Лівобережжю України прогнозують завтра грози, град і шквали

На понеділок, 8 червня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду з проясненнями.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, вдень на Лівобережжі грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (вночі на заході та сході країни без опадів).
Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 20-25°, на Лівобережжі 23-28°.
Зазначається, що на Лівобережжі – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.