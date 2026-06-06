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На вихідних в Україні очікуються короткочасні дощі та місцями грози

Температурний максимум вдень +29°.

На вихідних в Україні очікуються короткочасні дощі та місцями грози
Фото: Український гідрометцентр в Facebook

На вихідних в Україні очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

6 червня в західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій

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областях помірні, місцями значні дощі, грози. На решті території переважно без опадів.

7 червня значні дощі прогнозують і в Черкаській та Одеській областях.

На Закарпатті і Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман.

Температура повітря вночі 14-19°; вдень 24-29°, у західних областях 20-25°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень помірні, місцями значні дощі, грози.Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.

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