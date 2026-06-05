Верховний Суд ухвалив рішення на користь Lb.UA у справі за позовом покійного Портнова.

13 травня 2026 року Верховний Суд ухвалив постанову у справі № 761/45146/23, якою частково задовольнив касаційні скарги ТОВ «Видавничий дім «ЛБ» (LB.UA), ГО «Стейтвотч», Гліба Канєвського та Ольги Руденко як головної редакторки The Kyiv Independent: скасував рішення Шевченківського районного суду Києва від 23 вересня 2024 року та постанову Київського апеляційного суду від 2 квітня 2025 року як незаконні і необгрунтовані і закрив провадження у справі у зв’язку зі смертю позивача.

Верховний Суд зазначив, що попередні інстанції хибно кваліфікували оскаржену інформацію. Оцінки «проросійський політик», «відкрита підтримка Росії», «підтримував режим Путіна» у публікаціях медіа є оціночними судженнями, а не твердженнями про факти. Відповідно, вони не можуть бути предметом спростування відповідно до статті 277 ЦК України та статті 43 Закону України «Про медіа».

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Суд нагадав усталену практику ЄСПЛ: межі допустимої критики щодо публічних осіб і політиків є значно ширшими порівняно з межами щодо пересічних громадян, а свобода преси охоплює й провокативні або перебільшені висловлювання з питань суспільного інтересу. Суд чітко вказав, що оцінки «проросійський політик» є оціночними судженнями, а не фактами, і медіа не зобов'язані їх спростовувати.

Підставою для закриття справи стала смерть позивача Андрія Портнова, якого було вбито 21 травня 2025 року в Мадриді (Іспанія). Оскільки позов стосувався захисту честі, гідності та ділової репутації, що є особистими немайновими правами, які згідно з ЦК України не входять до складу спадщини, правонаступництво у цій справі є неможливим.

Справу було розпочато 2023 року після того, як Портнов оскаржив публікації на LB.ua та kyivindependent.com, де його було названо серед проросійських політиків, які не потрапили під санкції. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольняли позов і зобов'язували медіа розмістити спростування під заголовком «Спростування» на своїх сайтах.

Зараз ці рішення скасовані і LB.UA буде добиватися повернення стягнених сум – витрат на професійну правничу допомогу, судового збору витрат, виконавчого збору і витрат виконавчого провадження.

Юридичний захист LB.UA вели досвідчені адвокатки Віра Крат та Оксана Максименюк, медіаюристки, які, зокрема, спеціалізуються на захисті ЗМІ, спорах про честь, гідність і ділову репутацію. Результат справи є важливим прецедентом для українського медіаправа: він підтверджує, що журналістська оцінка діяльності публічної особи не може автоматично кваліфікуватися як поширення недостовірної інформації та не тягне за собою зобов'язання медіа розміщувати спростування.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.