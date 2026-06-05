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Супутники зафіксували нові пошкодження на російському заводі "Прогрес" після атаки дронів

Пошкоджено один з ключових виробничих корпусів підприємства.

Супутники зафіксували нові пошкодження на російському заводі "Прогрес" після атаки дронів
супутниковий змінок заводу "Прогрес"
Фото: Exilenova+

Супутникові знімки підтвердили нові пошкодження на території АТ "Мичуринский завод "Прогресс" у Тамбовській області Росії після атаки безпілотників на початку червня.

Про це повідомиляє Exilenova+, оприлюднивши результати дорозвідки об’єкта після удару 3 червня.

Згідно з публікованими матеріалами, під удар потрапив один із ключових виробничих корпусів підприємства, яке спеціалізується на випуску обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

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На супутниковому знімку помітні свіжі сліди ураження на даху головного цеху механообробки. Саме в цій частині заводу після атаки спалахнула масштабна пожежа.

Аналітики зазначають, що через інтенсивне горіння не виключені суттєві пошкодження виробничого обладнання та внутрішньої інфраструктури цеху.

Крім нових руйнувань, на знімках видно й наслідки попередніх атак по території підприємства. Частина пошкоджених об'єктів наразі перебуває у процесі ремонту або відновлення.

Фахівці звертають увагу, що численні сліди ударів за останні роки свідчать про важливе значення заводу для російського оборонно-промислового комплексу та його систематичне ураження.

АТ "Мичуринский завод "Прогресс" є одним із найбільших промислових підприємств Тамбовської області. Завод виробляє гіроскопічні прилади, датчики, елементи автопілотів та інші високотехнологічні компоненти, які використовуються в авіаційних і ракетних системах.

  • У ніч на 3 червня повідомлялося про атаку безпілотників на підприємство. Тоді на території заводу виникла пожежа, яку зафіксували очевидці та OSINT-аналітики.
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