ЦПД: росіяни поширюють фейк про "звірства ЗСУ" на Вовчанському напрямку

Російська пропаганда продовжує інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію ЗСУ та поширення неправдивих звинувачень у нібито злочинах проти цивільного населення.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Цього разу окупаційне угруповання "військ "сєвєр"" поширює сюжет із Вовчанського напрямку, у якому стверджується, нібито військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ "закатували мирного жителя" та залишили на місці "націоналістичні гасла".

Звинувачуючи українську армію у "тактиці пропаленої землі" та нібито вбивствах цивільних, пропагандисти прагнуть перекласти на ЗСУ відповідальність за реальні та задокументовані воєнні злочини, які вчиняє армія РФ.

У ЦПД наголошують, що подібні повідомлення є черговим прикладом дезінформації, яка не підтверджується жодними доказами та має на меті дискредитацію українських військових і створення ворожих наративів у інформаційному просторі.