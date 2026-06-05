Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна готує особливі обмеження для громадян РФ після завершення війни, – Сибіга

Підхід до в'їзду росіян залишатиметься максимально контрольованим і безпеково вмотивованим.

Україна готує особливі обмеження для громадян РФ після завершення війни, – Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Для громадян РФ, які після завершення російсько-української війни захочуть відвідати Україну, діятимуть спеціальні обмежувальні процедури та заходи.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції у Вінниці, пише Укрінформ.

За його словами, Україна розглядає Росію як державу-агресора, тому підхід до в’їзду її громадян залишатиметься максимально контрольованим і безпеково вмотивованим.

"Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в’їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави (після війни - ред.) будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідання України", – зазначив Сибіга.

Він також додав, що не очікує масового напливу громадян РФ після завершення бойових дій, однак наголосив на необхідності збереження підвищеного рівня безпеки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies