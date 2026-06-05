Для громадян РФ, які після завершення російсько-української війни захочуть відвідати Україну, діятимуть спеціальні обмежувальні процедури та заходи.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції у Вінниці, пише Укрінформ.

За його словами, Україна розглядає Росію як державу-агресора, тому підхід до в’їзду її громадян залишатиметься максимально контрольованим і безпеково вмотивованим.

"Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в’їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави (після війни - ред.) будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідання України", – зазначив Сибіга.

Він також додав, що не очікує масового напливу громадян РФ після завершення бойових дій, однак наголосив на необхідності збереження підвищеного рівня безпеки.