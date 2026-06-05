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На Житомирщині затримали 17-річну підозрювану у вбивстві військовослужбовця на замовлення Росії

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру в учиненні тяжкого злочину та обрання їй запобіжного заходу. 

На Житомирщині затримали 17-річну підозрювану у вбивстві військовослужбовця на замовлення Росії
Затримана підозрювана
Фото: Нацполіція

У Житомирській області затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві 27-річного військовослужбовця на замовлення Росії.

Про це розповіли у Нацполіції

Зазначається, що 4 червня до поліції звернулась жінка, яка розповіла про те, що вона виявила в своїй оселі померлого квартиранта. 

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Слідчі поліції розпочали розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. З місця події вилучили посуд із залишками порошкоподібної речовини та інші речові докази. Тіло загиблого направили для проведення судово-медичної експертизи.

Поліцейські встановили, що до злочину причетна 17-річна жителька Бердичева. Дівчину розшукали вдома та затримали. 

Попередньо встановили, що вона спілкувалася в телеграм-каналі з чоловіком, який імовірно є представником спецслужб РФ. За його вказівкою наприкінці травня дівчина отримала через поштомат посилку, в якій імовірно був метадон. Куратор дав їй завдання зустрітися з військовослужбовцем, вказавши час і місце зустрічі. Дівчина погодилася та пішла з новим знайомим до орендованого ним помешкання. Там вона підсипала до алкоголю заздалегідь підготовлений наркотик, а коли чоловік втратив свідомість – пішла геть.

Підозрювана із військовим
Фото: Нацполіція
Підозрювана із військовим

Нині вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру в учиненні тяжкого злочину та обрання їй запобіжного заходу. Встановлено, що вона раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркозлочини та злочин проти громадської безпеки.

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