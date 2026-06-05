У столичному Будинку Кіно 6 червня пройде благодійний концерт Treble Clef молодих виконавців на підтримку військових

У столичному Будинку Кіно (вулиця Саксаганського, 6) у суботу, 6 червня, пройде благодійний концерт Treble Clef молодих виконавців на підтримку військових та ветеранів, повідомляє платформа «Волонтерство в Україні».

“Treble Clef — музично-соціальний проєкт, який поєднує музику, творчість та волонтерство, створюючи можливості для молоді та реалізовуючи соціальні ініціативи під час війни”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що концерт присвячений підтримці українських військових, ветеранів, ветеранок та їхніх родин.

У заході братимуть участь молоді виконавці, які підготували програму з українських та світових пісень. Кожен номер цього концерту — це маленький знак подяки українським військовим, ветеранам та їхнім родинам.

“Ми хочемо, щоб цей вечір став можливістю відпочити від щоденних турбот, насолодитися живою музикою та провести час у теплій і дружній атмосфері”, — повідомили організатори.