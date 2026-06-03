У червні в Івано-Франківську пройде театральний фестиваль VIADUK

15–21 червня 2026 в Івано-Франківську відбудеться міжнародний театральний фестиваль VIADUK. Про це повідомили його організатори, команда Франківського драмтеатру.

В межах фестивалю покажуть 17 вистав з різних міст України (зокрема, “Троянство” Театру Франка, “Енеїду” Театру Ветеранів, “Modraniht” Opera Aperta, “Я бачу вас цікавить пітьма” Театру Заньковецької, “Маруся Чурай” Франківського драмтеатру, “Ребелія” МУР та ін.). Також заплановані концерти (JAMALA, ONUKA, Святослав Вакарчук, Юрій Андрухович і Karbido, NAZVA) та кінопокази (“ЗВУК ПАДІННЯ” Маші Шилінскі, “БЛАГОДАТЬ” Паоло Соррентіно).

Події пройдуть у Франківському драмтеатрі, Театрі кіно Люм'єр, Франківській обласній філармонії. Повну програму фестивалю можна знайти за посиланням.