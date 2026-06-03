Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ГоловнаКультура
Спецтема
Території культури

У червні в Івано-Франківську пройде театральний фестиваль VIADUK

Покажуть 17 вистав з різних міст України.

Території культури
У червні в Івано-Франківську пройде театральний фестиваль VIADUK
Фото: Франківський драмтеатр

15–21 червня 2026 в Івано-Франківську відбудеться міжнародний театральний фестиваль VIADUK. Про це повідомили його організатори, команда Франківського драмтеатру. 

В межах фестивалю покажуть 17 вистав з різних міст України (зокрема, “Троянство” Театру Франка, “Енеїду” Театру Ветеранів, “Modraniht” Opera Aperta, “Я бачу вас цікавить пітьма” Театру Заньковецької, “Маруся Чурай” Франківського драмтеатру, “Ребелія” МУР та ін.). Також заплановані концерти (JAMALA, ONUKA, Святослав Вакарчук, Юрій Андрухович і Karbido, NAZVA) та кінопокази (“ЗВУК ПАДІННЯ” Маші Шилінскі, “БЛАГОДАТЬ” Паоло Соррентіно). 

Події пройдуть у Франківському драмтеатрі, Театрі кіно Люм'єр, Франківській обласній філармонії. Повну програму фестивалю можна знайти за посиланням.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies