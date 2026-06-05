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Defense Tech

Третій армійський корпус запустить кластер для взаємодії військових з виробниками. Як він працюватиме

Платформа оборонних технологій AB3.Tech, ініційована корпусом, створить кластер, де виробники зможуть випробовувати свої технології та вдосконалювати їх під вимоги фронту.

Військові тестуватимуть техніку та допомагатимуть її вдосконалювати
Фото: Третій армійський корпус
Військові тестуватимуть техніку та допомагатимуть її вдосконалювати

Про це повідомила виконавча директорка Вікторія Гончарук. Першим публічним етапом запуску стане челендж AB3.Tech, який оголосять влітку 2026 року. Платформа AB3.Tech налагоджує взаємодію з компаніями, чиї технології вже використовуються підрозділами Третього армійського корпусу.

«В межах кластеру кожна компанія отримає можливість якомога швидше дійти до використання їхніх систем військовими на полі бою», — повідомили LB.ua у AB3.Tech.

Члени кластеру «отримають доступ до бойових випробувань, пілотних розгортань систем, спільних R&D-проєктів, постійного зворотного зв’язку від операторів, допомоги в адаптації технологій, підтримку інтеграції, спільні демонстраційні заходи».

До співпраці запрошують як команди, які мають лише прототип, так і великі компанії із серійним виробництвом. Головне — практична користь продукції для війська. Компанії мають бути готові регулярно та швидко змінювати свої системи під вимоги військових для використання на полі бою. Зможуть долучитися виробники, рішення яких вже використовують підрозділи корпусу або ті, що мають такий потенціал. Це буде повний цикл взаємодії: польові випробування, пілотні впровадження, збір зворотного зв’язку, адаптація продуктів під потреби війська та їх подальша інтеграція.

«Йдеться про широкий спектр напрямків: безпілотні системи, засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки, роботизовані комплекси, системи ситуаційної обізнаності, програмне забезпечення, рішення для управління військами, логістики, навчання особового складу та інші технології, що допомагають підвищувати ефективність виконання бойових задач», — пояснили в AB3.Tech.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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