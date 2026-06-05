На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали четверо цивільних

Упродовж дня росіяни понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Мозолевська, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені підприємства, лікарня, інфраструктура, приватні будинки, автомобілі.
Поранені дві людини. 37-річний і 40-річний чоловіки лікуватимуться амбулаторно.
У Синельниківському районі росіяни поцілили по Дубовиківській, Шахтарській і Покровській громадах. Понівечені церква, приватний будинок та автівки. Поранень дістали жінки 41 та 44 років. Обидві лікуватимуться амбулаторно.
У Грушівській громаді на Криворіжжі пошкоджений приватний будинок.
- Упродовж дня росіяни атакували населені пункти Херсонської області з різних видів озброєння. Унаслідок ворожих атак загинула людина, ще 23 поранені.