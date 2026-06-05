Сьогодні росіяни вбили чотирьох цивільних та Миколаївці на Донеччині

Сьогодні, 5 червня, російська армія атакувала Дружківку та Миколаївку на Донеччині і вбила там чотирьох людей, а сімох - поранила.

Про це у телеграмі повідомила пресслужба Донецької облпрокуратури.

Зранку ворог бив по Дружківці за допомогою авіабомб та FPV-дронів. Внаслідок кількох обстрілів поранено 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 54, 66 і 73 років. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та перелом стегна.

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Крім того, російські війська скинули чотири авіабомби «ФАБ-250» з УМПК на Миколаївку. В результаті влучання засобів ураження по житловій забудові отримали несумісні із життям травми четверо цивільних. Ще троє осіб травмовано.

У населених пунктах пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.

За процесуального керівництва Краматорської та Слов’янської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнного злочину (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).