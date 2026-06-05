Президент України Володимир Зеленський повідомив про погодження нових операцій СБУ за результатами доповіді керівництва відомства щодо роботи на фронті та проведення спеціальних операцій.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами президента, під час доповіді було представлено звіт про результати діяльності СБУ від початку року. Особливу увагу приділили роботі Центру спеціальних операцій "А", бійці якого демонструють найвищі показники з ураження російських сил на фронті.

"Воїни СБУ – ЦСО "А" – номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність", – наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що погодив для СБУ нові операції, однак деталей щодо їхнього характеру та напрямків не розкрив.

Глава держави підкреслив, що українські захисники продовжують ефективно виконувати бойові завдання та завдавати втрат російським окупаційним військам.