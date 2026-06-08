Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпропетровській області четверо людей отримали поранення через РФ

Окупанти атакували область 40 разів.

У Дніпропетровській області четверо людей отримали поранення через РФ
Наслідки російської атаки на Дніпрпетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби 40 разів ворог атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Четверо людей дістали поранень.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Виникли пожежі. Понівечені приватні будинки, господарська споруда, гараж, авто. Постраждали четверо людей. 70-річна жінка госпіталізована у важкому стані. Чоловіки 47 і 62 років та 90-річна жінка на амбулаторному лікуванні.

У Синельниківському районі під ударом були Шахтарська, Дубовиківська, Петропавлівська, Зайцівська і Миколаївська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки та приватні оселі, господарська споруда, автівки. 

У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура, кафе, приватний будинок. 

У Павлограді пошкоджені автівки та офісна будівля.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies