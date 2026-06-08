У Дніпропетровській області четверо людей отримали поранення через РФ

Упродовж доби 40 разів ворог атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Четверо людей дістали поранень.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Виникли пожежі. Понівечені приватні будинки, господарська споруда, гараж, авто. Постраждали четверо людей. 70-річна жінка госпіталізована у важкому стані. Чоловіки 47 і 62 років та 90-річна жінка на амбулаторному лікуванні.

У Синельниківському районі під ударом були Шахтарська, Дубовиківська, Петропавлівська, Зайцівська і Миколаївська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки та приватні оселі, господарська споруда, автівки.

У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура, кафе, приватний будинок.

У Павлограді пошкоджені автівки та офісна будівля.