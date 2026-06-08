У Чернігівській області росіяни завдали ударів безпілотниками по території підприємств у Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

Про це повідомили у ДСНС.

Загорілися вантажні автомобілі та навіс. Рятувальники ліквідували всі займання.

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Попередньо, без постраждалих.

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що вчора вранці “гербери” атакували підприємство в Корюківці, там пошкоджена техніка.

Пожежу на місці влучання оперативно загасили вогнеборці. У селі Корюківської громади через удар FPV-дроном пошкоджена покрівля оселі.

У Сновську був удар БпЛА по пилорамі. Пошкоджені вантажівки, пожежу загасили. Увечері росіяни влучили по приватному подвірʼю. Поранений 28-річний чоловік. У селі на Сновщині через удар “Молнії” пошкоджений автомобіль і причіп.

Протягом учорашнього дня було декілька влучань у селі Жадове Семенівської громади. Били “герберами”. Зафіксовано удар по одному з підприємств, унаслідок загорілася фура.

В обід через атаку був поранений місцевий житель – цивільний чоловік, якому 57 років. Увечері стався повторний удар по підприємству. Знищено близько 10 одиниць сільгосптехніки. Пошкоджений ангар.

У самій Семенівці “Молнія” атакувала адмінбудівлю.

У Новгороді-Сіверському ‘Гербери” атакували підприємство. Пошкоджені вантажівки. Уже сьогодні вранці – удар по автозаправці. Інформація про постраждалих і наслідки ще уточнюється.