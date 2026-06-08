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СБУ затримала студента, який коригував удари по Дніпропетровській області

Зловмисник наводив ворожий вогонь по місцях тимчасового базування та логістичних центрах Сил оборони. 

СБУ затримала студента, який коригував удари по Дніпропетровській області

СБУ затримала завербованого Росією студента, який на замовлення ворога коригував удари по Дніпропетровській області.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Місцевий студент коригував обстріли Нікопольського району, який росіяни регулярно атакують керованими авіабомбами, ударними дронами та артилерією.

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За матеріалами справи, зловмисник наводив ворожий вогонь по місцях тимчасового базування та логістичних центрах Сил оборони. Також він намагався розвідати ключові мости та залізничні станції, які українські війська використовують для вантажних перевезень

Щоб виявити потенційні “цілі”, фігурант обходив прифронтову місцевість і фіксував їх на телефонну камеру. Після розвідвилазок він узагальнював зібрані відомості для агентурного звіту, в якому фото “прив’язував” до геолокацій об’єктів на гугл-картах.

Згодом зловмисник виїхав на Черкащину, де сподівався “залягти на дно” в орендованому помешканні, щоб уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ встановили адресу його перебування і затримали. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Як з’ясувало розслідування, російські спецслужбісти завербували студента, коли він шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналах. Невдовзі він отримав від рашистів “тестове” завдання: з’їздити в Київ, щоб відстежити місце паркування авто військовослужбовця і передати відповідні координати куратору з Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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