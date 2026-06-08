Удари завдані вчора та в ніч на 8 червня.

7 червня та в ніч на 8 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних та паливних об'єктів російських окупаційних військ. Серед цілей – перевальна нафтобаза та радіолокаційна станція.

Як повідомив Генштаб, у Краснодарському краї РФ уражено перевальну нафтобазу «Грушовая» в районі населеного пункту Грушовая Балка. Зафіксовано пожежу на території, але ступінь завданих збитків уточнюється.

Нафтобаза «Грушовая» входить до складу перевалочного комплексу «Шесхарис» – кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні Росії. Об'єкт забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ. Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн кубічних метрів, при цьому основне навантаження зберігання припадає саме на майданчик «Грушовая».

Реклама

Також Сили оборони України били по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області Росії. На території об'єкта виникла пожежа. Там також уточнюють збитки.

ЛВДС «Красний Яр» є вузловим об’єктом на маршрутах подачі нафти у двох стратегічних напрямках: на Волгоградський НПЗ та далі, на експортний термінал "Шесхарис" у Новоросійську через нафтопровід "Куйбишев — Тихорецьк".

Також, у районі населеного пункту Кабардінка Краснодарського краю РФ зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника.

Уражено пункти управління дронами в районах Новобогданівки та Новоіванівки на Запорізької області, Воскресенки на Донеччині, а також Черкаської Конопельки Курської області Росії.

На території Запорізької області уражено майстерню підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів в районі Бурчака.

Також поцілили по складах матеріально-технічних засобів противника в районах Василівки Запорізької області та Зеленого Поля на Донеччині.

Українські військові били по зосередженнях особового складу противника в районах Берестка Донецької області, Степногірська Запорізької області та Басівки Сумської області.

Також підтверджені результати ураження 6 червня 2026 року нафтобази «Усть-Лабинская» в Краснодарському краї. Там пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни із паливо-мастильними матеріалами.