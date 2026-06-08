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Затримано підозрюваного у влаштуванні вибуху в терміналі "Нової пошти” у Києві

Відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено, а відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі.

Затримано підозрюваного у влаштуванні вибуху в терміналі "Нової пошти” у Києві

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у терміналі "Нової пошти” в Києві 5 червня.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Вибух стався в Оболонському районі столиці. Це призвело до загибелі одного з працівників відділення, ще двоє отримали тілесні ушкодження. 

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Подія сталася вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала. 

За інформацією слідства, відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено, а відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі.

Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав знайомому з Києва незаконно придбані засоби ураження.

Оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення. 

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Солом’янський районний суд м. Києва обрав фігуранту безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. 

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, а також Запорізьке управління СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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