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Більшість українців не робили заощаджень протягом двох років, - опитування

Ті, кому вдається відкладати, частіше зберігають зберігають готівку вдома, а 13% – мають рахунок у банку. 

Більшість українців не робили заощаджень протягом двох років, - опитування
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

62% опитаних українців не робили заощадження протягом останніх двох років, 13% відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий (25%) – намагається відкладати, але не систематично.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber Україна, в якому взяли участь близько 20 тисяч користувачів, передає "Інтерфакс-Україна".

Подібне опитування проводили також улітку 2024 року. Частка українців, яким вдається робити заощадження, впала на 6 відсоткових пунктів – з 44% у 2024 році до 38% у 2026 році.

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На питання "Чи робили ви заощадження протягом останніх двох років?" відповіді розподілилися так:

  • Ні – раніше вдавалося, проте зараз не маю такої можливості – 33% (16% у 2024 році);
  • Так – намагаюся відкладати, але не систематично – 25% (32% у 2024 році);
  • Ні, як раніше, так і зараз не маю заощаджень – 15% (21% у 2024 році);
  • Останні кілька років не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене – 14% (19% у 2024 році); 
  • Так, відкладаю з кожної заробітної плати – 13% (12% у 2024 році).

Українці, яким вдається відкладати, також розповіли, де зберігають заощадження. Так, 46% опитаних зберігають готівку вдома, 13% – мають рахунок у банку. 

Відповіді на питання "Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?" розподілилися так:

  • Готівка вдома – 46% (53% у 2024 році);
  • Рахунок у банку – 13% (10% у 2024 році);
  • Депозит під відсоток у банку – 9% (5% у 2024 році);
  • Тримаю в нерухомості – 2% (1% у 2024 році);
  • Криптовалюта – 1% (2% у 2024 році);
  • Облігації чи інші цінні папери – 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році). 

Як повідомлялося, за даними Нацбанка, за 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень. 

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