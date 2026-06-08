Більшість українців не робили заощаджень протягом двох років, - опитування

Ті, кому вдається відкладати, частіше зберігають зберігають готівку вдома, а 13% – мають рахунок у банку.

62% опитаних українців не робили заощадження протягом останніх двох років, 13% відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий (25%) – намагається відкладати, але не систематично.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber Україна, в якому взяли участь близько 20 тисяч користувачів, передає "Інтерфакс-Україна".

Подібне опитування проводили також улітку 2024 року. Частка українців, яким вдається робити заощадження, впала на 6 відсоткових пунктів – з 44% у 2024 році до 38% у 2026 році.

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На питання "Чи робили ви заощадження протягом останніх двох років?" відповіді розподілилися так:

Ні – раніше вдавалося, проте зараз не маю такої можливості – 33% (16% у 2024 році);

Так – намагаюся відкладати, але не систематично – 25% (32% у 2024 році);

Ні, як раніше, так і зараз не маю заощаджень – 15% (21% у 2024 році);

Останні кілька років не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене – 14% (19% у 2024 році);

Так, відкладаю з кожної заробітної плати – 13% (12% у 2024 році).

Українці, яким вдається відкладати, також розповіли, де зберігають заощадження. Так, 46% опитаних зберігають готівку вдома, 13% – мають рахунок у банку.

Відповіді на питання "Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?" розподілилися так:

Готівка вдома – 46% (53% у 2024 році);

Рахунок у банку – 13% (10% у 2024 році);

Депозит під відсоток у банку – 9% (5% у 2024 році);

Тримаю в нерухомості – 2% (1% у 2024 році);

Криптовалюта – 1% (2% у 2024 році);

Облігації чи інші цінні папери – 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році).

Як повідомлялося, за даними Нацбанка, за 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень.